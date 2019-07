Am 24.09.2017, dem fünften Aktionstag ‚Unser Neckar‘ an dem von der Quelle bis zur Mündung viele Aktionen stattfinden, bietet Hirschhorn Tag in der Zeit von 15 bis 17 Uhr freien Eintritt in das Langbein-Museum.

Lassen Sie sich in diesem ganz besonderen Museum von den Exponaten einer außergewöhnlichen Sammlung des Gastwirtes Carl Langbein die dieser im 19. Jahrhundert zusammengetragen hat, überraschen. Die beeindruckende Sammlung aus profanen und...