Ist das schon eine Reinkarnation oder doch einfach nur die 2. Tour von „Aktenzeichen Paranormal“? Was auch immer es ist, Conny & Paddy kommen passend zur schaurig-schönen Jahreszeit in 6 deutsche Städte und laden rund um Halloween erneut zum LIVEGEFLÜSTER.

Natürlich stehen auch dieses Mal die gruseligsten Stories und Phänomene im Vordergrund und auch das berüchtigte offene Mikrofon geistert wieder durch’s Publikum, stets auf der Suche nach den unheimlichsten Erlebnissen der Community selbst.

Wem das jetzt schon zu heftig klingt, der darf sich aber auch auf die Portion Humor freuen, die sowieso nicht zu vermeiden ist, sobald die beiden Hosts vor ihren Mikrofonen sitzen.

Drum herum gibt es wie gewohnt Conny & Paddy zum anfassen und das liegt nicht daran, dass die beiden den Backstage Bereich nicht finden...

Der Austausch mit den Hörer*innen gehört für die zwei beim Livegeflüster dazu, wie das Poltern zum Geist - wäre denkbar, aber sinnlos!

Seid also dabei, wenn es auch in diesem Herbst heißt: „Glaubt was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten!“