Aktion „Sauberes Plochingen“

Am Samstag, dem 19. März 2022 führt der Arbeitskreis Plochinger Vereine AKPV mit seinen Mitgliedern in Kooperation mit der Stadt Plochingen seine große alljährliche Stadt- und Gemarkungsputzete durch, bei der Feld- und Waldwege und Straßen der Plochinger Gemarkung innerhalb und außerhalb des Stadtgebiets von Müll und Unrat befreit werden. Der AKPV freut sich natürlich auch über Helferinnen und Helfer, die nicht in einem Verein organisiert sind und die bereit sind, sich hier zu engagieren. Jede Hand ist willkommen!

Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz an der Schafhausäckerhalle, dort werden die HelferInnen in Kleingruppen eingeteilt. Bitte Handschuhe mitbringen. Ab 11 Uhr spendiert die Stadtverwaltung den Helferinnen und Helfern wie immer ein Vesper.

Alle, denen die Umwelt am Herzen liegt, sind eingeladen, mitzuhelfen und damit einen Beitrag zu einer sauberen Stadt zu leisten. Nutzen Sie die Gelegenheit, helfen Sie mit, indem Sie zum Beispiel bei Ihnen „rund ums Haus“ das einsammeln, was andere weggeworfen haben. Ein sauberes Stadtbild erfreut alle!