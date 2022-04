Aktion 1005 - Spurenbeseitigung von NS-Massenverbrechen

Der Historiker Andrej Angrick hat die von Himmler angeordnete geheime Vertuschungs-Aktion 1005" erforscht.

Er wird angesichts des Ukraine-Kriegs insbesondere die Maßnahmen der SS im Raum Kiew beleuchten Am 29./30. September 1941 erschossen deutsche Einsatztruppen in der Schlucht Babyn Jar über 33.000 jüdische Frauen, Männer und Keiner und verscharrten sie dort. Die größte Massenerschießung im Holocaust. Eine Vertuschung seitens der SS misslang, weil 1944 die Rote Armee Kiew befreite.

Bei der Aktion 1005 ging es um die Beseitigung aller Massengräber, also der dort verscharrten Leichen. Dazu mussten sie wieder ans Tageslicht, die Enterdung.

Dieser Vorgang lief so ab: Häftlinge mussten die Leichen ausgraben und mit Stangen herausziehen. Die Toten wurden mit Öl präpariert, zu Scheiterhaufen aufgestapelt, angezündet und verbrannt.

So entstanden in Osteuropa Regionen, in denen dichter Rauch und beißender Geruch waberten und tausende Scheiterhaufen mit verwesenden menschlichen Körpern loderten.

Die Knochenreste warf man in Knochenmühlen, deutscher Maschinenbau sollte alle Spuren verwischen. Asche und Knochen dienten der Modellierung der Lagergelände. So wurden etwa aus den aufgegebenen Vernichtungslagern Belzec und Treblinka harmlose Landschaften mit frisch gepflanzten Bäumen, Wiesen und neuen Bauernhäusern.