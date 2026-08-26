Aktion kehrtWENDE 2026

Das „Großreinemachen“ in Bad Mergentheim geht in die zweiundzwanzigste Runde. Die Putzaktion im letzten Jahr fand bei Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt großen Anklang.

Die Stadt stellt Müllsäcke, Schutzhandschuhe und Auflesezangen zur Verfügung. Mit dem Projekt soll ein Bewusstsein dafür geweckt werden, dass es nicht nur eine Ordnungswidrigkeit ist, öffentliche Plätze, Straßen und Grünanlagen zu verschmutzen, sondern unsoziales Verhalten. Am Treffpunkt vor dem Neuen Rathaus werden die Helferinnen und Helfer auf mehrere Reinigungsbezirke, die sich über das gesamte Stadtgebiet erstrecken, eingeteilt.

Ab 12:00 Uhr sind alle Teilnehmenden ins Neue Rathaus, Multiraum, eingeladen, um als kleines Dankeschön eine Stärkung einzunehmen.