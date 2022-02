Aktionsstand der Frauenliste: Equal Pay 4.0

Der Equal Pay Day (EPD) markiert symbolisch den geschlechtsspezifischen Entgeltunterschied, der 2021 in Deutschland 18 Prozent (StBA) betragen hat. Dies bedeutet, eine Frau arbeitet im Durchschnitt bis zum 7. März 2022, um genau so viel verdient zu haben wie ein Mann bis zum Jahresende 2021!

Die Lohnungleichheit zu durchbrechen ist eine Frage der Gerechtigkeit. Gleiche Bezahlung für Frauen und Männer ist ein Gewinn für alle.

So ist der Equal Pay Day ein wichtiges Datum, um wieder einmal auf diesen Missstand hinzuweisen. Vertreterinnen der Frauenliste sind deshalb am Klosterhof und wollen Frauen ermutigen, sich selber für eine angemessene Bezahlung einzusetzen und ein Bewusstsein für die Problematik zu schaffen. Noch wichtiger ist es, nicht nachzulassen in der Forderung an die Politik, die Berufe, die vor allem Frauen ausüben, durch bessere Bezahlung aufzuwerten.

Veranstaltungsort: Klosterhof/Bronngasse

Die Equal Pay Day-Fahne wird am 7. März um 17.00 Uhr auf dem Marktplatz gehisst. Brot und Rosen