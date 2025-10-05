Aktionstag - Blumen schneiden mit der Schlossgärtnerin

Gemeinsam mit der Schlossgärtnerin schneiden die Gäste Blumen und binden bunte Sträuße. Bastelaktionen für Kinder runden den Tag ab. Von 11.00 bis 16.00 Uhr.
Info
Schloss Weikersheim Marktplatz 11, 97990 Weikersheim
Freizeit & Erholung
bis
Schloss Weikersheim Marktplatz 11, 97990 Weikersheim
