Aktionstag der Stadtbibliothek im KUZ

Das Team der Stadtbibliothek lädt herzlich ein zum Tag der offenen Tür.

Wie in jedem Jahr werden verschiedene Veranstaltungen und kleine Workshops geboten. Und natürlich öffnet die Bibliothek ihre Türen zum Ausleihen und zum Verweilen. An diesem Tag kann man den Bibliotheksausweis auch verbilligt verlängern lassen. Also nichts wie hin!

Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wird wieder etwas geboten werden.

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren der städtischen Bildungs- und Kulturszene finden u. a. statt:

Lesungen, Kindertheater, Familienkonzert, u.v.m.

Das Programm für den Aktionstag ist ab Oktober abrufbar unter: www.stabi-ludwigsburg.de