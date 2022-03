Aktionstag für die ganze Familie im Rahmen der Großen Landesausstellung Baden-Württemberg 2021 „Anthropozän – Zeitalter? Zeitenwende? Zukunft?"

Wir haben es in der Hand, wie das Anthropozän – das Zeitalter des Menschen – in die Erdgeschichte eingehen wird.

Der Thementag im Schloss Rosenstein und Museum am Löwentor bietet mit Führungen, Workshops, Vorträgen und Aktionen ein vielfältiges Programm für Groß und Klein rund um Nachhaltigkeit, Artenschutz und Artenvielfalt. Um 11 Uhr startet die Performance MISSING! der Künstlerin Caro Krebietke am Schloss Rosenstein.

Der Eintritt in das Schloss Rosenstein und in die Große Landesausstellung Baden-Württemberg 2021 „Anthropozän – Zeitalter? Zeitenwende? Zukunft? ist am 10.04.2022 frei.

SONDERAUSSTELLUNG "MISSING!" im Museum am Löwentor:

Am Thementag "Anthropozän" und im Kontext der Großen Landesausstellung „Anthropozän – Zeitalter? Zeitenwende? Zukunft? öffnet im Museum am Löwentor am 10.04.2022 um 10 Uhr die Ausstellung MISSING! der Künstlerin Caro Krebietke zum Thema Insektensterben, die in Kooperation mit dem Naturkundemuseum Stuttgart stattfindet. Laufzeit der Ausstellung: 10.04.2022 - 24.07.2022

http://carokrebietke.com/

Das Projekt MISSING! - Ausstellung und Performance - wird unterstützt von der Gesellschaft zur Förderung des Naturkundemuseums Stuttgart e.V.