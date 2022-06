Aktionstag Heilbronn erleben

An diesem Tag dreht sich alles um den zweitlängsten Fluss Baden-Württembergs, der in Villingen-Schwennigen entspringt und sich bis nach Mannheim zieht - der Neckar.

Ob Neckarbogen, Neckarmeile oder der Wilhelmskanal im Wandel der Zeit, interessante Themen werden an diesem Tag aufbereitet. Wann hat man schon einmal die Möglichkeit einen Hafenschlepper aus der Nähe zu betrachten, der seit über 60 Jahren im Einsatz ist? Aber auch sportlich ist an dem Tag so einiges geboten. Vom Schnupperpaddeln bis hin zum Stand-up-Pad deln oder doch eher eine entspannte Hafenrundfahrt mit dem Neckar Käptn? An diesem Tag ist für jeden Geschmack das Passende dabei.