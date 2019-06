Aktionstag im Umweltgarten bei der BUGA

Es ist ein ziemlich großer Garten, den die NaturFreunde zusammen mit BUND und NABU gestaltet haben. Der Garten der Umweltverbände ist offizielles „Buntes Klassenzimmer“ der BUGA. In mehreren Parzellen wird die Bedeutung auch kleinerer Gärten für die Artenvielfalt und das Klima aufgezeigt. In der Umweltwerkstatt können an diesem Sonntag Fledermauskästen gebaut, Kieselsteine bemalt, Solar-Popcorn hergestellt und in selbst gefaltete Spitztüten verpackt werden. Die Angebote starten ab 10 Uhr. Info Telefon 07132 3835155.