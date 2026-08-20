Aktionstag Kultur 2026

Das Kabarett der Galgenstricke, unser Foyer, unser Gewölbekellertheater und unser Café haben am 19.9.2026 von 18 Uhr bis 22 Uhr für permanenten Publikumsverkehr, Besichtigung, Kurzauftritte, Apfelsaft, Aperol Spritz und belegte Brötchen geöffnet!

18 Uhr, 15 minütige Führung durch alle Bereiche,

19 Uhr, Kurzauftritt ca. 15 Minuten von Galgenstrick Erich Koslowski mit Überraschungen!

20 Uhr, 20 minütiger Auschnitt aus „Mr. Bond-die Hoffnung stirbt zuletzt“ , das rasante Music-Comedy-Programm von Markus Herzer und Markus Streubel! (Gesamter Auftritt Fr.23.10.2026) - Hier gehts zum Event

21 Uhr ca.20 Minuten Ausschnitt aus „Schwäbisch Lieben“ mit Elisabeth Kabatek.