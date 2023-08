Kostenfrei und ohne Tickets!

Das Netzwerk Kultur Esslingen veranstaltet am 23. September 2023 den ersten Esslinger AktionsTag KULTUR. 23 Mitglieder des Netzwerks werden an diesem Tag ihre Türen öffnen und unterschiedlichste Programmpunkte anbieten. Es werden nahezu alle künstlerischen Sparten zu erleben sein: Musik, Gesang, Theater, Tanz, bildende und mediale Künste. Ausschnitte aus Programmen, die in einer 15 Minuten Taktung ablaufen und parallel stattfinden runden den Tag ab. Der AktionsTag ist eine Leistungsschau der vielfältigen Esslinger Kulturbranche. Die kulturellen Angebote in unserer Stadt sind wichtiger denn je: Sie tragen in wesentlichem Umfang dazu bei, sich vielfältig mit unserer Lebensrealität auseinander zu setzten. Ganz gleich ob als Zuschauer oder als teilnehmender Akteur, brauchen wir diesen analogen Austausch und die Möglichkeit zur kulturellen Teilhabe aller Esslingerinnen und Esslinger. Alle Angebote und Aktionen an diesem Tag sind kostenfrei.

Unser Programm:

16.30 h: Echt und unverhüllt

Materialtheaterperformance mit Ausschnitten aus den Tagebüchern von Käthe Kollwitz dargeboten von Zina Strunz

17.00 h: Weltenbrand

Theater unserer jungen Produktionsreihe Kunstdruck_Neue Wege

18.00 h: KuriosES 2 – Stadtgeschichten zwischen Untergang und übermorgen mit Philipp Falser, Akrobatik und Musik

Erfreuliches, Kurioses und Eigenümliches aus der Geschichte unserer alten Stadt. Mit dabei: der Blick in die Zukunft. Gespickt mit Lufakrobatik und Live-Musik.

18.30 h: Die Schädlichkeit des Tabaks mit Gerhard Polacek

Ein Theatermonolog von Anton Tschechow

19.00 h: Weltenbrand

Theater unserer jungen Produktionsreihe Kunstdruck_Neue Wege

19.30 h: Beziehungskisten

Ein Leckerbissen der Improvisationstheaterkunst mit Angelina Haug

20.00 h: KuriosES 2 – Stadtgeschichten zwischen Untergang und übermorgen mit Philipp Falser, Akrobatik und Musik

Erfreuliches, Kurioses und Eigenümliches aus der Geschichte unserer alten Stadt. Mit dabei: der Blick in die Zukunft. Gespickt mit Lufakrobatik und Live-Musik.

20.30 h: Echt und unverhüllt

Materialtheaterperformance mit Ausschnitten aus den Tagebüchern von Käthe Kollwitz

21.00 h: Wir zeigen Ihnen das älteste Kino Süddeutschlands

Historische Führung durch unsere Räumlichkeiten

Ab 21.30 h: Das Kunstdruck CentralTheater kennenlernen

Weitere Infos unter www.netzwerk-kultur-es.de