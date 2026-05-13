Aktionstag "Mach mit. Werde fit." 2026

Fitnesstag der Bürgerstiftung

“Mach mit. Werde fit.”

In 2026 ist es nun soweit: Die Bürgerstiftung feiert ihr 25-jähriges Jubiläum!

Am Donnerstag, 26. Juni, zwischen 8.30 Uhr und 13.30 Uhr, erhalten etwa 900 Kinder und Jugendliche die Gelegenheit, an 24 Stationen sportlich aktiv zu werden.

Die Bürgerstiftung Sindelfingen, der Stahl Sport Shop und die AOK Gesundheitskasse Stuttgart-Böblingen organisieren erneut den Fitnesstag „Mach mit. Werde fit.“ im und rund um den Sindelfinger Glaspalast. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr bereits zum 17. Mal statt und hat sich seit ihrem Start 2009 kontinuierlich weiterentwickelt. Von Anfang an war das Interesse groß: schon im ersten Jahr konnten über 500 Schüler und Kita-Kinder zum Sportschnuppern bewegt werden. Auch die die Stadt sowie die Stadtwerke Sindelfingen unterstützen das Projekt.