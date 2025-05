Belebung Roter Turm

An diesem Tag belebt der Verein Zunftmarkt e.V. wie den Roten Turm.

Die Mitglieder des Vereins laden herzlich dazu ein, sich auf eine Zeitreise in das 12. Jahrhundert mitnehmen zu lassen. Es werden die Ausstattung, Gewandungen und Waffen des Hochmittelalters repräsentiert. Interessierte Besucher können die Geschichte des Roten Turms - und dessen großen Bruders, des Blauen Turms, Wahrzeichen der Stauferstadt Bad Wimpfen - erfahren. Aus dieser Zeit wird Rudolf Prach alias „Rudolf von Sontheim“ als „kaiserlicher Tandhändler“ einige seiner Nachbildungen reich bebilderter Buchwerke des Mittelalters den Besuchern zum ausgiebigen Blättern anbieten. Viele Kleinigkeiten können ebenfalls bei ihm als Erinnerung für kleine Münze käuflich erworben werden. Der Eintritt in den Roten Turm ist an diesem Tag frei. Kinder erhalten eine kleine Überraschung. Der Verein Zunftmarkt und die Stauferwache freuen sich auf zahlreiche Besucher.