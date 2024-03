Aktionstag Tourismus und Heimat erleben

Wir leben dort, wo andere Urlaub machen. Doch ist auch den Bürgerinnen und Bürgern bewusst, wie schön, vielfältig und lebenswert die eigene Heimat ist?

DerAktionstagTourismus und Heimat erleben am 13. April soll zeigen, was das HeilbonnerLand zu bieten hat. Das HeilbronnerLand ist nicht nur ein starker Wirtschaftsstandort, sondern auch eine attraktive Freizeit-und Ferienregion. Wer hier lebt, nimmt jedoch die zahlreichen Angebote und Attraktionen in den Bereichen Freizeit, Kultur,Gesundheit und Kulinarik vielleicht nicht mehr bewusst wahr. Und ohne Gäste, egalob Tages-oder Übernachtungsgäste, könnten diese auch nicht oder nicht immer indem Umfang vorgehalten werden.

Um das vielfältige Angebot vor Ort auch für die Bürgerinnen und Bürger erlebbar zumachen, lädt die Touristikgemeinschaft HeilbronnerLand mit ihren Partnern am Samstag, 13. April 2024 zum Aktionstag Tourismus #MeineHeimatErleben ein. Bei der ersten Ausgabe des Aktionstages steht das Thema Wasser im Vordergrund.

Die Palette der Erlebnisse reicht dabei von „Aktiv auf dem Wasser“ über Naturerlebnisse am Wasser bis hin zu besonderen Stadtführungen und Einblicken hinter die Kulissen. Das komplette Programmangebot, Termine und Ticketinformationen gibt es unter www.HeilbronnerLand.de/aktionstag.