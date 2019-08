Eine kleine Wanderung über den Mühlweg zur Stadt, in die malerischen Holdergassen und von dort aus hinab in den größten privaten Gewölbekeller in Marbach.

Danach geht es vorbei an der spätgotischen Alexanderkirche hinauf zur neuen Panorama-Aussichtsplattform. Mit einem kleinen Snack und zwei Weinproben endet die Erlebnistour. Gutes Schuhwerk ist empfehlenswert. Dauer: 1,5 Stunden.