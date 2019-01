Aktionstag Valentinstag

Am "Liebespunkt" hängen inzwischen mehr als 10.000 Schlösser - und es werden immer mehr. Am 14. Februar darf so richtig geschmachtet werden. Deshalb startet um 15 Uhr auf der Heilbronner Götzenturmbrücke eine Aktion zum Valentinstag. Für Verliebte gibt es Sekt und Rosen. Außerdem werden Einkaufsgutscheine verlost. Glücksfee ist das Käthchen von Heilbronn. Und wer am Valentinstag ein Liebesschloss an die Götzenturmbrücke anknipst und dieses fotografiert, darf sich in der Stadtgalerie eine Überraschung abholen.