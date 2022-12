Aktionstag Valentinstag

Am Heilbronner Liebespunkt wird der Tag der Liebe gefeiert. Die Verliebten erwartet dort eine kleine Überraschung, mit der die Liebe noch weiterwachsen kann.

Der Heilbronner Liebespunkt wurde vor elf Jahren von den Heilbronnern Ingrid und Hans A. Hey ins Leben gerufen, als die beiden dort am 10. August 2010 anlässlich ihrer Goldenden Hochzeit das erste Liebesschloss an die Götzenturmbrücke knipsten. Seitdem pflegen sie diese Tradition gemeinsam mit einem Team von Liebespaten, darunter der Verkehrsverein Heilbronn und die Kreissparkasse Heilbronn, welche die Aktion finanziell unterstützt. Die beiden Rentner setzen sich mit viel Engagement für die Weiterentwicklung des Liebespunktes ein. Zwei Mal im Jahr, am Valentinstag und am 10. August, dem deutschlandweit wohl einmaligen „Tag des Liebesschlosses“, feiern sie mit romantischen Aktionen an der Götzenturmbrücke die Liebe – im Sommer hoffentlich wieder gemeinsam mit vielen anderen Verliebten und Menschen, die sich ihre Liebe mit diesem Brauch zeigen möchten. „Für den Tag des Liebesschlosses im August haben wir große Pläne“, blickt Hey optimistisch in die Zukunft.