Aktionstag Valentinstag

Gemeinsam mit dem Heilbronner Käthchen und Maskottchen Herr Bronn, dem putzigen Biber aus der benachbarten Stadtgalerie, wird der Valentin am Valentinstag zwischen 14 und 16 Uhr alle Liebenden mit kleinen Geschenken begrüßen.

Die Initiatoren des Heilbronner Liebespunktes Hans und Ingrid Hey, 65 Jahre glücklich verheiratet, werden sich liebevoll um alle Besucher kümmern. Darüber hinaus erhalten alle Paare, die am 14. Februar zwischen 14 und 16 Uhr ihr Liebesschloss aufhängen, von dem engagierten Heilbronner Vorzeigepaar in einer speziell gestalteten Flasche einen spritzigen Gruß. Zur Erinnerung kann man sich auch mit „Valentin“ fotografieren lassen.

Alle Paare, die 50 Jahre und länger verheiratet sind und im Aktionszeitraum an die Götzenturmbrücke kommen, erhalten ebenfalls einen Piccolo-Sekt.

Eine Auswahl besonderer Liebesschlösser, die am Valentinstag an die Brückengeländer der Götzenturmbrücke geknipst werden können gibt es unter anderem im Schauraum zum Heilbronner Liebespunkt, der 2022 im Friseursalon „Denis der Friseur“ in der Herbststraße installiert wurde.

Das Maskottchen der Stadtgalerie, Hr. Bronn, wird für Jung und Alt, ob verliebt oder nicht, ebenso eine süße Überraschung auf Lager haben.