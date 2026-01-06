Aktionstag Valentinstag

Gemeinsam mit dem Maskottchen Herr Bronn, dem putzigen Biber aus der benachbarten Stadtgalerie wird er am 14. Februar zwischen 14 und 16 Uhr alle Liebenden mit kleinen Geschenken begrüßen.

Initiatoren des Heilbronner Liebespunktes sind Hans und Ingrid Hey, die beiden sind bereits stolze 65 Jahre glücklich verheiratet und erfreuen sich somit der Eisernen Hochzeit. Liebevoll wird das Heilbronner Vorzeigeehepaar sich an diesem Tag um die Liebenden kümmern. Und wer weiß? Vielleicht darf man auch den einen oder anderen Tipp für eine dauerhaft glückliche Beziehung erhoffen. Darüber hinaus erhalten alle Paare, die am 14. Februar zwischen 14 und 16 Uhr ihr Liebesschloss aufhängen einen spritzigen Gruß in einer speziell gestalteten Flasche. Zur Erinnerung kann man sich auch mit „Valentin“ fotografieren lassen.

Alle Paare, die 50 Jahre und länger verheiratet sind und im Aktionszeitraum an die Götzenturmbrücke kommen, erhalten ebenfalls einen Piccolo-Sekt.

Das Maskottchen der Stadtgalerie, Hr. Bronn, wird für Jung und Alt, ob verliebt oder nicht, ebenso eine Überraschung auf Lager haben.