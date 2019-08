Aktionstag "Unser Neckar"

Unter der Schirmherrschaft von Minister Franz Untersteller findet sechste Aktionstag statt.

Außergewöhnliche und spannende Flusserlebnisse von der Quelle bis zur Mündung erwarten Sie! Entdecken Sie den vielfältigen Lebensraum Neckar an diesem Tag auf ganz unterschiedliche Art: Erfahren Sie mehr über gewässerökologische Maßnahmen am Fluss und seinen Seitengewässern. Lernen Sie den Neckar auf dem Wasser bei interessanten Flussexpeditionen kennen. Gewinnen Sie neue Eindrücke von der Technik rund um den Landesfluss. Vielleicht haben Sie auch Lust, den Neckar als Heimat von Dichtern und Künstlern kennenzulernen? Dann können Sie vielerorts mehr über Kunst und Kultur erfahren oder gar selbst kreativ werden. Möglichkeiten gibt es entlang des gesamten Neckars in Hülle und Fülle.

Der Schwerpunkt des diesjährigen Aktionstags liegt in Heilbronn. Hier erwartet Sie von 10 bis 18 Uhr ein buntes Programm auf der Seebühne, entlang der Unteren Neckarstraße, am und auf dem Neckar. Verschiedenste Aktionen laden zum Mitmachen ein und informieren über Ideen und Vorhaben, um den Fluss weiterhin attraktiver zu machen. Ein Highlight in diesem Jahr ist der „Markt am Fluss“. Hier finden Sie Kulinarisches und Kunsthandwerk aus den Regionen entlang des Neckars. Staunen Sie an den zahlreichen Marktständen über Kunst, Design und Kreativität, die auch unter dem Motto: „aus alt mach neu“ entstanden sind.