Nico Kurth, Fotograf aus Heilbronn, im Dialog mit Mary Ellen Mark - in der Ausstellung Mary Ellen Mark (1940-2015) – The Lives of Women.

"Ich suche Humor, Ironie, Intensität…", so beschrieb die international renommierte und vielfach ausgezeichnete US-amerikanischen Fotografin ihre künstlerische Arbeit. Immer wieder setzte sie sich in unprätentiös intimen Bildern mit dem Leben und Schicksal von Frauen und Mädchen auseinander.