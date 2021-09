Aktiv gegen politischen und religiösen Extremismus

Der Workshop möchte aufzeigen, welche Mechanismen zu extremen politischen oder religiösen Positionen führen können. Er soll diese Bewegungen in ihrem Kern entlarven und die Teilnehmenden dazu befähigen und ermutigen, sich diesem entgegenzustellen. Unsere Demokratie können wir nur schützen, wenn wir Möglichkeiten finden, in Diskussionen extreme Haltungen zu erkennen und in einem nächsten Schritt, diesen entgegentreten zu können. Dazu gehört auch, die Menschen für ihre Haltungen nicht zu verurteilen, sondern überlegen, wie sie diese Positionen relativieren könnten. Woher kommen extremistische Haltungen, und was könnte die Politik tun, um diese einzudämmen? Dieser Workshop soll Wege aufzeigen, wie wir radikalem religiösen oder extremistischem Denken entgegnen können. Wir wollen die Teilnehmenden schulen, sich auf einen Diskurs einzulassen. Hierzu ist es wichtig zu erkennen, dass es selten ein klares „richtig“ oder ein klares „falsch“ gibt.

Der Kurs wird online mit der Videopaltform Zoom durchgeführt. Die Zugangsdaten gehen den Teilnehmenden im Vorfeld zu.