Aktiv im Park - Qi Gong (Eglosheim)

Trainer: Helmut Berger

18 bis 19 Uhr, Eglosheim, beim Stadion des SKV Eglosheim, Tammer Straße 30

Qi Gong ist eine sehr alte Bewegungskunst aus China und vorbeugende Gesundheitspflege. Eingebettet in die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) geht es darum, Atmung, Achtsamkeit, Vorstellungskraft und Bewusstsein in Einklang zu bringen. Die sanften Übungen - Meditation in Bewegung - lassen uns lächeln. Sie werden stehend langsam, achtsam und geschmeidig ausgeführt.

Im Taiji Qi Gong-Kurs mit Helmut Berger werden - nach ausführlichen Vorübungen - 18 Übungen "Harmonie" durchgeführt. Im notwendigen Abschluss wird das "gute Qi" (Lebensenergie) dann gespeichert. Die Übungen sind für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet.

Bequeme Kleidung und Schuhe genügen.

Das Angebot findet nicht bei starkem Regen und Wind statt.