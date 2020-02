Aktiv leben mit 60

Jünger alt werden – das Leben ab 60 genießen

Nach dem erfolgreichen Start der Messe „Aktiv leben ab 60“ im Jahr 2016 findet die Veranstaltung im Heilbronner Kongresszentrum Harmonie vom 25. bis 27. März 2020 zum zweiten Mal statt. Die organisierende Heilbronn Marketing GmbH hält am bewährten Mix aus Informationen, Fachvorträgen und Service-Themen fest. Täglich von 11-17 Uhr dreht sich also wieder alles um ein aktives Leben ab 60. Der Eintritt ist frei.

Die Messe „Aktiv leben ab 60“ bietet Informationen zu allem, was das Leben in dieser Lebensphase noch schöner und komfortabler macht. An drei Messetagen mit rund 50 Ausstellern geht es unter anderem um Themen wie Prävention, altersgerechtes Wohnen, ehrenamtliches Engagement, Reha- und Fitnessangebote. Aber auch darüber wie technische Hilfsmittel im Alltag eingesetzt werden können, kann sich der Besucher ausführlich informieren. Reiseanbieter und Kulturbetriebe geben mit ihrem Angebot Impulse für ein ganz besonderes Erlebnis im Alltag.

In begleitenden Fachvorträgen gehen die Referenten auf die Themen Gesundheit, digitale Technik, Sicherheit und Prävention ein. Einen Mittagstisch bietet an allen drei Messetagen das Team von Voltino Catering.