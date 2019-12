Aktuelle Herausforderungen in der Wald-, Forst- und Holzwirtschaft

Es ist in aller Munde: Unserem Wald setzen extreme Witterungen wie Hitze, Trockenheit und Stürme massiv zu. Hinzu kommt der Schädlingsbefall durch Borkenkäfer und Co. Der Wald ist in seiner Artenvielfalt und in seinen Funktionen bedroht. Doch was tun? Ist unser Wald noch zu retten? Und wenn ja, wie?

Wissenschaftler der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg (HFR) zeigen am 22. Januar 2020, dass es auf die vielen aktuellen Fragen nicht nur „die eine“ Antwort gibt. In vier Themenblöcken stellen sie aus ihrer wissenschaftlichen Perspektive öffentlich und transparent zum Teil kontroverse Standpunkte zum selben Problem vor.

Wir laden an diesem Tag alle Bürger*innen, Waldbesitzer, Forstleute, Studierende und Schüler*innen ein, sich vor Ort zu informieren, zu diskutieren und sich ihre eigene Meinung zu bilden.

