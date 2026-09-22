Aktuelle Politik - Hintergründe des Zeitgeschehens beleuchtet

Täglich erreicht uns über die Medien eine Vielzahl von Informationen zu unterschiedlichen Vorgängen in der Welt. Diese Fülle von Informationen einzuordnen gelingt uns aber nicht immer, auch wenn uns diese interessieren. In diesem Format wollen wir uns immer ein aktuelles Thema vornehmen und von unterschiedlichen Perspektiven betrachten, um eine eigene Beurteilung der jeweiligen Sachlage besser vornehmen zu können. Der Referent Matthias Hofmann bietet als profunder Kenner internationaler Politik einen gutinformierten Einblick in die Hintergründe des aktuellen Zeitgeschehens.