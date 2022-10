Aktuelle Politik-Veranstaltung: Hintergründe und Einschätzungen zu aktuellen Ereignissen und Entwicklungen Vortrag

Geht es Ihnen auch so? Da passiert etwas Unvorhergesehenes in der Politik, die Medien überschlagen sich mit Meldungen, aber wirkliche Informationen, Hintergründe etc. erfahren Sie nicht oder nur nach reiflicher Recherche. Auch die vhs Göppingen kann zumeist erst im folgenden Semesterprogramm darauf reagieren. Deshalb bietet die vhs Göppingen genau dafür einen aktuellen Politik-Vortrag zu den aktuellen politischen Ereignissen an. Das Thema wird ca. zwei Wochen vor dem Termin auf der Homepage bekanntgegeben. Gerne können Sie den Vortrag auch digital von zu Hause aus verfolgen. Bitte senden Sie eine Mail an ylopin@goeppingen.de damit wir Ihnen die Zugangsdaten zukommen lassen können.