Täglich stürzt eine Flut von Nachrichten auf uns ein . Die sozialen Medien haben dies enorm beschleunigt . Was und wie wird berichtet? Wie wird was kommuniziert?

Was taucht in den Medien auf und was nicht? Die »Aktuelle Runde« bietet Orientierung, Hintergrundwissen und Austausch . Sie werden spannende und anregende Vormittage erleben und können Ihren Erfahrungsschatz um neue Aspekte und weiterführende Gedanken bereichern.