Aktuelles aus der Medizin: Bluthochdruck – der leise Killer

Dr. Selbach, Chefarzt im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, stellt neue und bewährte Therapieverfahren vor.

In Deutschland haben rund 25 Millionen Menschen Bluthochdruck. Bei den über 60-Jährigen ist sogar jeder Zweite betroffen. Doch nicht einmal die Hälfte der Betroffenen weiß, dass sie an dieser Krankheit leidet, die langfristig schwere gesundheitliche Folgen haben kann. „Bluthochdruck ist ein leiser Killer, denn die Betroffenen merken zunächst nichts davon, die Krankheit tut jahrelang nicht weh“, betont der Nieren- und Hochdruckspezialist Dr. Jochen Selbach, Chefarzt der Medizinischen Klinik 3 im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim. In seinem Vortrag „Bluthochdruck – der leise Killer“, am Dienstag, 14. Juni in der Wandelhalle in Bad Mergentheim wird der Hypertensiologe (Facharzt für Bluthochdruck) etablierte und neue Verfahren der Bluthochdruckbehandlung vorstellen.

Unbehandelt könne Bluthochdruck zu schweren gesundheitlichen Schäden führen. „Es besteht nicht nur ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko, sondern es kommt auch gehäuft zu Schlaganfällen, zur vorzeitigen Entwicklung einer Demenz und in einigen Fällen zu Komplikationen bis hin zur Dialysepflichtigkeit“, warnt Dr. Selbach. Erhöhte Blutdruckwerte solle man deshalb nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Zumal Bluthochdruck leicht festzustellen und sehr gut zu behandeln ist.“

In seinem Vortrag geht der Regionalleiter der Deutschen Hochdruckliga auf die wichtigsten Ursachen und Risikofaktoren für einen erhöhten Bluthochdruck ein und stellt die verschiedenen Therapiemöglichkeiten vor. Er erläutert außerdem an praktischen Beispielen wie man im Alltag durch eine gesunde Lebensführung Bluthochdruck vorbeugen kann. Im Anschluss an seinen Vortrag beantwortet Dr. Selbach die Fragen der Besucher.

Der Vortrag „Bluthochdruck – der leise Killer“ aus der Reihe „Aktuelles aus der Medizin 2022“ beginnt am Dienstag, 14. Juni um 19:30 Uhr in der Wandelhalle in Bad Mergentheim. Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte/Jahres-Einwohnerkarte frei. Die Veranstaltungsreihe wird vom Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim in Kooperation mit dem Verein für Gesundheitsbildung „Bad Mergentheimer Modell“ e.V. und dem Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert.