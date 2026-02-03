Aku-Taping

Ob akute Verspannungen, chronische Schmerzen oder Überlastungen: Aku- oder Kinesiotaping bietet eine einfache und wirksame Möglichkeit, Beschwerden an Gelenken, Muskeln oder der Wirbelsäule zu lindern.

Dabei kommen spezielle Streifen zum Einsatz, die gezielt auf die betroffenen Körperstellen geklebt werden. Sie lernen Schritt für Schritt wie Sie die Tapes richtig anlegen – ob an Schulter, Knie, Wirbelsäule oder bei Fersensporn. Der praxisorientierte Vortrag richtet sich an alle, die ihre Gesundheit aktiv unterstützen und ihre Bewegungsfreiheit fördern möchten. Die Materialkosten von ca. 3,00 € werden direkt mit der Kursleiterin abgerechnet.

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.