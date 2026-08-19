Akustischer Sundown in der Mineraltherme Böblingen

Auch in diesem Jahr dürfen sich alle Gäste des Saunagartens wieder auf den beliebten „Akustischen Sundown“ freuen.

Genießen Sie unvergessliche Klassiker der Popmusik in einer ganz auf Gitarre und Gesang reduzierten Version, während die Sonne über dem Saunagarten untergeht.

Schauen Sie vorbei, lehnen Sie sich entspannt zurück, genießen Sie leckere Köstlichkeiten, Cocktails oder einfach nur ein erfrischendes Getränk und lauschen den Klängen der stimmungsvollen Gitarrenmusik.

Übrigens: Für diese Veranstaltung wird kein zusätzlicher Eintritt verlangt.

Die Auftritte beginnen jeweils um 18.30 Uhr und enden gegen 21.30 Uhr.