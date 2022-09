Al Capone: Der Gangster und der Mythos

Vor 75 Jahren starb Al Capone. Er war Teil der kriminellen Strukturen Amerikas in der Zeit der Prohibition. Aber die Tatsache, dass man sich nach so langer Zeit noch an ihn erinnert, bedeutet, dass er längst zum Mythos für ein dunkles Amerika geworden ist. Wer war der Mann, der Vorbild für zahlreiche Filme und Romane wurde und der das Image des Gangsters geprägt hat wie kein anderer? Prof. Dr. Georg Schild wird das Leben Capones beleuchten und einen kritischen Blick auf die Mythologisierung der Gangster-Ikone werfen.

Prof. Dr. Georg Schild ist seit 2004 Professor für Nordamerikanische Geschichte an der Universität Tübingen. In seiner Forschung befasst er sich hauptsächlich mit der amerikanischen Sozial- und Verfassungsgeschichte sowie der Geschichte der US-Außen- und Sicherheitspolitik.

In deutscher Sprache

Ort: Volkshochschule Reutlingen, Spendhausstraße 6, 72764 Reutlingen oder online

Eintritt: 8 €, ermäßigt & d.a.i.-Mitglieder 5 €

In Kooperation mit der Volkshochschule Reutlingen