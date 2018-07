× Erweitern Al Cat & the Roaring Tigers

J u m p ist ein Synonym für Swing mit einer intensiven rhythmischen Spannung;

J i v e ist ein mitreißender, fast artistischer Tanz der 40er Jahre und der Vater des Rock’n‘Roll.

Der ungekrönte „King Of Jump’n‘Jive“ heißt Louis Prima und Prima ist Jump’n‘Jive. Am 17.12.1910 kam der Trompeter und Sänger als Sohn sizilianischer Auswanderer in „Little Palermo“ im French-Quarter in New Orleans zur Welt. Im Juli 1978 starb er in New Orleans an den Folgen einer schweren Erkrankung.

Mit seiner Ehefrau und Sängerin Keely Smith und der Band des Tenorsaxo-phonisten Sam Butera landete Prima in den 50er und 60er Jahren einen Hit nachdem anderen. Ob „Buena Sera“, „Just A Gigolo“ oder „Angelina“, die Liste der Super-Hits lässt sich fast unbegrenzt weiterführen. Die heisere Stimme des Italo-Amerikaners Prima, der liebliche, saubere Gesang von Keely Smith, das röhrende Tenorsaxophon Sam Buteras, sowie die groovende Rhythmusgruppe mit ihrem Shuffle-Beat, ziehen Millionen von Swing-Fans bis in unsere heutige Zeit in ihren Bann.

AL CAT & the ROARING TIGERS haben diese Musik in einer perfekten Form verinnerlicht. Die achtköpfige Band um den Posaunisten und Arrangeur Alexander Katz ist auf allen Stellen mit herausragenden, exzellenten Solisten des Swings besetzt. Mit dem englischen Trompeter Andy Lawrence stellt die Band einen stilsicheren Sänger. Mit Charme und Grazie „spielt“ die Sängerin Rebecca-Madeleine Katz das Pendant dazu und bildet zusammen mit Lawrence als Paar den Mittelpunkt der Band. Mit Andy Lawrence, dem Bandleader Alexander Katzan der Posaune sowie den beiden Saxophonisten Pierre Paquette (USA) und Stefan Koschitzki steht eine vierstimmige Horn-Sektion in der zweiten Reihe, die an Kraft und Power nichts zu wünschen übrig lässt. Die ungemein swingende Rhythmus-Gruppe mit dem Pianisten Harald Schwer mit seiner starken „Shuffle-Hand“, Helmut Siegle mit seinem groovenden Walking-Bass und dem US-Swing-Drummer Bernard Flegar, ist das Rückgrat von AL CAT & the ROARING TIGERS.

Erleben Sie eine Live-Band voll Power, Drive und überschäumender Musikalität, gepaart mit Witz, Charme und einer perfekten Bühnenshow.