Eine Weihnachtszeit ohne Advents- und Weihnachtslieder? Das „Weih-nachtsoratorium“ von Johann Sebastian Bach, die Lieder „Stille Nacht“, „Oh du Fröhliche“ oder „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ – nicht weg zu denken.

Und in den vergangenen 80 Jahren wurde das Album an wunderschönen Weihnachtsmelodien um ein neues Kapitel erweitert, den Christmas-Songs .... Kompositionen wie “White Christ-mas“, “Winter Wonderland“, “Let It Snow”, “Jingle Bells”, „the Christmas Song“, „Sleigh Ride“ und viele andere mehr .......... So beglücken uns neben den “alten”, europäischen Volksmusikweisen heute die Songs des Jazz oder des anspruchsvollen Schlagers mit zauberhaften Melodien und Texten. Große Interpreten des Jazz wie Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Bing Crosby, Eartha Kitt, Dean Martin, Doris Day oder Nat King Cole standen Pate bei den Arrangements der AL CAT & the ROARING TIGERS und schauen voller Stolz vom hohen Jazz-Himmel auf Ihre Enkel, die ihre Musik, ihre Weihnachtssongs in ihrem Sound und Stil wieder auferstehen lassen.AL CAT & the ROARING TIGERS ist eine Live-Band voll Power, Drive und überschäumender Musikalität, gepaart mit Witz, Charme und einer perfekten Bühnenshow.