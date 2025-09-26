Al Jones & Band

Blues ist einfache Musik … aber nicht simpel. Wenn man sich darauf einlässt, ist er zeitgemäß, lebhaft, tief, raffiniert und voller Leidenschaft.

Für Al Jones ist Blues keine Frage harmonischer Strukturen, sondern eine persönliche Haltung. Al Jones erzählt Geschichten von Männern und Frauen, Siegen und Niederlagen – Geschichten, die nicht so tun als ob. Seine Musik will nicht um jeden Preis gefallen, ist nicht hübsch oder kokett, sondern authentisch und ehrlich.

Was ihn vom Mittelmaß unterscheidet: ein unverkennbarer Sound. Kraftvoll und rau zieht er die Saiten seiner Gitarre. Durch Dynamik, Tempowechsel und Improvisation gibt er dem Blues seine persönliche Note. Seine Töne gehen tief unter die Haut.

Al Jones gilt in Deutschland und Europa als Maßstab für Rhythm & Blues. Er begleitete Größen wie Champion Jack Dupree, Willie Mabon und Louisiana Red und eröffnete Shows für B.B. King und Johnny Winter. Die amerikanische Fachzeitschrift „Livin‘ Blues“ bestätigte: außerhalb der USA gibt es nichts Vergleichbares.

Als Mann der ersten Stunde popularisierte er den amerikanischen Blues in Deutschland und legte den Grundstein für die deutsch-amerikanische Bluesgeschichte. Sein Repertoire spannt einen Bogen von legendären Originalen bis zu modernen Eigenkompositionen.