Juice Cocker Band

Es gibt Joe Cocker, es gibt Tribute-Bands und es gibt „Juice Cocker“ alias „Mario Maucher“ Ohne den Altmeister kopieren zu müssen versetzt „Juice“ sein Publikum souverän und charmant in die „gute alte Zeit“, als Joe Cocker mit seinen Welthits Musikgeschichte geschrieben hat.

Songs, wie „Unchain my heart, With a little help, Feelin alright, You can leave your hat on, You are so beautiful“, werden dabei genauso zu hören sein wie weniger bekannte „Edelsteine“ der Cocker-Historie. Exzellent arrangiert, interpretiert und 100% LIVE auf die Bühne gebracht, mit einer kleinen, hervorragend eingespielten Begleitband, die sich ohne großen technischen Aufwand, dafür mit viel Spieldynamik, Leidenschaft und Erfahrung mühelos durch alle Musikstile bewegen kann.