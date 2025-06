AL9X1- Alex Scholpp & Band

Am 17. Juli stellt der Stuttgarter Gitarrist AL9X1 im Im Wizemann sein zeitgenössisches Solodebüt „9X1“ und die erste Single seines Nachfolgealbums vor.

Dabei tritt der bislang unter seinem bürgerlichen Namen Alex Scholpp auch in Tarja Turunens Band aktive Farmer-Boys-Gründer erstmals als Frontsänger in Erscheinung.

Bei seinem Solo- Debut trifft Scholpp´s umfangreicher Metal-Ahnenbaum, der von Pantera über Machine Head bis zu Metallica reicht, auf seine große Kindheitsliebe Achtziger-Pop: Heftige Riffs integrieren sich in hymnische Melodien mit analogen Synthesizer Sounds. Sowohl mit seinem audiovisuellen Kunstprojekt „9X1“ als auch mit seiner ersten Single, einer Coverversion von “Talk Talk”, geht AL9X1 jetzt so richtig in die Breite: Als klassisches Power-Trio bringt er seine wuchtigen Solosongs gemeinsam mit Ralf Botzenhart (Farmer Boys) am Bass und Alex Meninchini (Tarja) in einem besonderen Showcase-