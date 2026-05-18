AL9X1 - ALEX SCHOLPP & BAND

Am 25. Juni 2026 veröffentlicht der Stuttgarter Gitarrist Alex Scholpp das Debütalbum "On Teeth" seines Solo-Projekts AL9X1 und feiert das mit einem Release-Konzert im Im Wizemann.

Das Album vereint alles, wofür Scholpp seit Jahrzehnten steht: moderner Metal/Rock, geprägt von raffinierten Riffs, starken Melodien, virtuosen Soli – und erstmals auch exzellenten Lead-Vocals. Ein kraftvoller, zeitgemäßer Sound, der die Erfahrung eines Musikers widerspiegelt, der weltweit mit Tarja Turunen, den Farmer Boys und zahlreichen weiteren Projekten Erfolge gefeiert hat.

Live bringt Alex Scholpp seine wuchtigen Solo-Songs als klassisches, roh-energetisches Power-Trio auf die Bühne – gemeinsam mit Ralf Botzenhart (Farmer Boys) am Bass und Alex Meninchini (Tarja) am Schlagzeug.

Special Guest sind The Vike.