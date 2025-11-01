Alabaster Deplume (UK)

Alabaster DePlumes Musik ist eine betörend schwebende Mixtur aus Jazz, Folk und aufwändig arrangierten Streichern, getragen von seinem markanten, warm vibrierenden Saxofon und sanften Gesangslinien. Die Musik entfaltet einen Strudel aus Sanftmut und melancholischer Magie, in dem Songs wie „Oh My Actual Days“ und „Invincibility“ meditative Kraft und tröstende Schönheit vermitteln. Euphorisch lässt sich sagen: Hier verschmelzen Selbstheilung und Mut, Verletzlichkeit und Hoffnung zu einem Klangteppich, der Herz und Sinne zugleich umarmt – ein musikalischer Moment der Aufrichtung und Versöhnung, der mit jeder Note zeigt: Alles wird gut.

Pressestimmen zum aktuellen Album „A Blade Because A Blade Is Whole“:

„Hervorragende Melodien, gespielt mit bebendem Vibrato… ganz großartige, zyklische Melodien, die in ihrer Intensität steigen und fallen“ – The Guardian

„Diese Songs wirken wie eine geführte Meditation über Heilung, und DePlume kann mit seinem Saxophon mehr ausdrücken als ein Guru mit einem gut gefüllten Thesaurus“ – Pitchfork