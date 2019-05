Fortgeschrittenenkurs in den Pfingstferien

Kinder, die bereits mehrere Kindertheaterkurse im Galli Theater besucht haben und mindestens 10 Jahre alt sind, werden in den Fortgeschrittenen Theaterkursen auf einem höheren Niveau schauspielerisch gefordert.

Kinder, die älter als 12 Jahre sind und noch keinen Theaterkurs gemacht haben, sind hier ebenfalls richtig und können Erfahrungen im Rollenwechsel und auf der Bühne machen.

Wie in allen unseren Theaterkursen steht die Freude am Spiel im Mittelpunkt.

Gleichzeitig werden lautes und deutliches Sprechen geübt, sowie Bewegen auf Musik, Gesang, Rollenspiele, Ausdrucksfähigkeit und Teamwork.

Die Fortgeschrittenen Theaterkurse finden, wie die Ferientheaterkurse (4–12J) auch, in den Schulferien statt, in der Regel aber am Nachmittag.

Auch hier wird ein Theaterstück aus der Vorlage eines Märchens inszeniert und am Ende als Abschlussaufführung präsentiert.

In den Sommerferien empfehlen wir den Fortgeschrittenen und älteren Kindern an den üblichen Ferientheaterkursen teilzunehmen. Sie können sich dort an exponierten Rollen und kleinen Führungsaufgaben üben. So stärken sie zugleich ihre Teamfähigkeit und Führungsqualitäten.

Bitte zu allen Veranstaltungen Gymnastikschläppchen oder rutschfeste Socken mitbringen, sowie etwas zu trinken und ein Vesper für die Pause.