Aladin und die Wunderlampe - Sasse-Theater Heidenheim

Aladin und die Wunderlampe – Ein Märchen aus 1001 Nacht.

Kinder- und Familienstück von Edith Ehrhardt

Das Märchen aus 1001 Nacht entführt uns in die Welt des gutherzigen Aladins, der partout nicht Schneider werden will, wie sein Vater. Er erhofft sich mehr vom Leben. Aladin verliebt sich in ein unbekanntes Mädchen, das sich als die unerschrockene Prinzessin Jasmin entpuppt.

Alles könnte gut werden, wenn da nicht ein machthungriger Zauberer wäre, der der mächtigste der Welt werden will. Dazu muss eine Schatzkammer geöffnet werden, was er selbst nicht bewerkstelligen kann. Sein Problem ist, dass nur jemand, der reinen Herzens ist, die Wunderlampe aus ihr holen kann.

Für diese Aufgabe wählt er Aladin aus. So beginnt für Aladin das Abenteuer seines Lebens: Aladin wird durch Neugier und Verzweiflung Meister der Wunderlampe und dem darin gefangenem Dschini. Ein Happy End mit Jasmin wird greifbar. Doch mit dem bösen Zauberer muss immer gerechnet werden. Durch eine List bringt er die Wunderlampe in seinen Besitz und entführt Jasmin. Eine fieberhafte Suche beginnt – mit spannendem Ausgang!