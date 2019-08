"Orientalisches Märchen aus 1001 Nacht"

Aladins Spielplatz sind die orientalischen Märkte und Basare. Als gewitzter und geschickter Taschendieb rettet er sich über den Tag. Der finstere Magier beauftragt den Jungen, eine geheimnisvolle Öllampe zu stehlen. Doch als Aladin herausfindet, dass in dieser Lampe ein Lampengeist wohnt, behält er sie. Mit Hilfe düsterer Zauberkräfte will der Magier dennoch in Besitz der Lampe kommen. Dann ist da noch die schöne Prinzessin des Sultans, in die sich Aladin unsterblich verliebt. Brandneue Theaterfassung des berühmten Orient-Märchens aus 1001 Nacht...