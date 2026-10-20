× Erweitern Alain Fougeras Alain Fougeras

Alain Fougeras bringt mit warmer Stimme, akustischer Gitarre und charmantem französischem Akzent den Zauber des Pariser Chansons auf die Bühne – von Édith Piaf und Jacques Brel bis zu Zaz und Patricia Kaas. Mit großen Geschichten über Liebe, Sehnsucht, Freiheit und das Leben schafft er einen stimmungsvollen Abend voller französischer Lebensart und verbindet dabei auf besondere Weise zwei Kulturen.