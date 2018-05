Alain Platel: Requiem Pour L.

Glaube. Liebe. Hoffnung. Es sind diese urmenschlichen Regungen, die Alain Platel interessieren.

Dazu konfrontiert der Regisseur und Choreograf seine Tänzer immer wieder mit den Randzonen des Lebens. Seit einiger Zeit ist Afrika in den Fokus seiner Betrachtungen gerückt. Dort findet der Belgier nicht nur die Spuren der kolonialen Vergangenheit seiner Heimat wieder, er entdeckt auch einen unvoreingenommenen Umgang mit den uns nur allzu gewissen Marksteinen der europäischen Kultur. Zusammen mit dem Saxofonisten Fabrizio Cassol und vierzehn Musikern aus Europa und Afrika widmet sich Alain Platel dem wohl berühmtesten Fragment der Musikgeschichte: Mozarts »Requiem«. Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Traditionen spiegeln die Tänzer und Sänger die Musik mit neuer Unmittelbarkeit wider und entdecken dabei ungewohnte Zusammenhänge – etwa den von der Totenmesse zum Massengrab, in dem einst auch der berühmte Komponist völlig anonym begraben wurde. Dieser aufregende Dialog zwischen Europa und Afrika, zwischen der Musik Mozarts und den Lebensrhythmen eines uns immer noch fremden Kontinents wird an manch einem (liebgewonnenen) Klischee rütteln.

Eine Produktion von Les ballets C de la B, Festival de Marseille & Berliner Festspiele in Koproduktion mit den Ludwigsburger Schlossfestspielen, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Opéra de Lille, Onassis Cultural Centre Athens, TorinoDanza, Kampnagel Hamburg, La Ville de Marseille Opéra, Théâtre National de Chaillot Paris & Bergen International Festival