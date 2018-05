Alan Steward ist der Amerikanische Super Producer und Multi Instrumentalist, der mit Superstars von den Wailers und den Baha Men bis zu den legendären Temptations gearbeitet hat.

Er bringt seinen einzigartigen musikalischen Mix, Caribbean Funk zu Europäischen Bühnen in 2018 in der "Color of Rhythm Tour". Mit Live Looping Technologie (wie z.B. Ed Sheeran und Dub FX) bringt er komplexe musikalische Meisterstücke auf die Bühne mit musikalischen Einflüssen von Funk, Soul, Reggae, Dancehall und Jazz für einen exotischen musikalischen Mix der das Publikum von den Vereinigten Staaten, der Karibik bis zu England und Belgien begeistert hat.