Alaskas Süden

Was erwartet Sie in der Inselwelt des Südlichen Alaska? Zunächst ist es die fantastische Natur der moosbehangenen Küstenregenwälder, der blauen Gletscherfronten und schneebedeckten Berge, der nebelverhangenen, von steilen Felswänden gesäumten Fjorde, die man nur mit dem Schiff erkunden kann. Die wenigen Städte erzählen von russischer Vergangenheit, Fischerei, Goldgräberzeit. Totempfähle und Versammlungshäuser verschiedener Indianerstämme lehren uns viel über ihre Ahnen, Traditionen, Sitten und Bräuche, die bis heute überlebt haben. Schwarzbären und Weißkopf-Seeadler warten auf die Lachse, die im Sommer zu Millionen zum Laichen in die Flüsse schwimmen. Wale tummeln sich in den Wasserstraßen.

Begleiten Sie Renate und Gerhard Henkel auf eine spannende Reise in ein Land, dessen Natur noch größtenteils wild und vom Menschen kaum verändert ist!

Um Anmeldung wird gebeten!

Raum 206

Referent: Gerhard Henkel