ALB-OLEEE veranstaltet auf dem Sportplatz in Kohlstetten wieder eine neue Art von Mallorca Event.Wir gehen neue Wege.Wir bieten euch Mallorca Hautnah an.KEINE langweilige Sitzplätze, ausschließlich Stehplätze um von der ersten Minute an zu eskalieren.

Wir haben für euch 6 Stunden gefüllt mit bester Unterhaltung. Wir holen SCHÜRZE mit Layla und HONK! zu unserem EVENT nach Kohlstetten. Dazu heizt euch DJ BRAUSE den ganzen Freitag im Zelt in Kohlstetten ein. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Eine 15 Meter lange Bar steht für euch bereit.

Also rein in die Mallorca Klamotten und reißt mit uns das Zelt ab.

Tickets gibts nur hier online bei Diginights.

Bitte unbedingt alles durchlesen, damit ihr wisst wie das EVENT abläuft :

- Auf dem Eventgelände sind KEINE eigene Speisen und Getränke erlaubt. Beim betreten des Gelände werden eure Taschen von unserem Sicherheitsservice kontrolliert.

- Wir bieten ein fast Kontaktloses bezahlen an :-) Ihr dürft an der Kasse eine GETRÄNKE-VERZEHRKARTE kaufen. Mit der bezahlt ihr alle Getränke, das Essen wird ganz "altmodisch" direkt am Stand bezahlt

- Einlass zum Event wird 19:00 Uhr sein, Beginn der Veranstaltung ist 20.00 Uhr

- Zieht sehr gerne wieder eure buntesten Mallorcaklamotten an

- Essen und Trinken gibt es mehr als genug

- Ihr habt freie Platzwahl, es gibt KEINE Sitzplätze, kompletter Stehplatzbereich

- Wir behalten uns vor, stark alkoholisierten Gästen den Zutritt zum Event zu verwehren

- VIEL SPAß ihr Partyverrückten