Alban Skenderaj

Alban Skënderaj zählt zu den renommiertesten und einflussreichsten Künstlern der modernen albanischen Musik. In Albanien geboren und zwischen Italien und seiner Heimat aufgewachsen, prägt er seit über zwei Jahrzehnten einen unverwechselbaren musikalischen Stil, der tiefgehende Texte, emotionale Melodien und eine universelle Botschaft von Hoffnung und Liebe vereint. Millionen von Streams, restlos ausverkaufte Konzerte und eine leidenschaftliche Fangemeinde auf der ganzen Welt haben ihn zu einer echten kulturellen Ikone und zu einer der meistgeliebten Stimmen der albanischsprachigen Welt gemacht.